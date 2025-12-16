Grangel Studio: "Spirit og Prince of Egypt var de vanskeligste filmene å lage"

HQ

Du vil kanskje ikke kunne plassere dem ved navn, men du vil kjenne igjen talentet deres hvis jeg nevner at Grangel Studio har vært medvirkende i animasjonssuksesser som Spirit: The Untamed Steed, Prinsen av Egypt og Corpse Bride, som de står bak sammen med Tim Burton.

Grangel Studio, som ble grunnlagt av brødrene Carlos og Jordi Grangel, har tradisjoner helt tilbake til midten av 1980-tallet, men det var gjennom samarbeidet med Amblin og det nystartede Dreamworks Animation at de skapte seg et rykte på den internasjonale animasjonsscenen. Og vi snakket med Carlos Grangel om denne enorme karrieren, full av anekdoter og kuriositeter, under San Diego Comic-Con i Malaga, i et intervju som du kan se med undertekster nedenfor.

I tillegg til å se tilbake på studioets 40-årige historie, feirer Grangel selvfølgelig også 20-årsjubileet for et av sine mest anerkjente verk, The Corpse Bride, som ifølge Carlos hadde "en enorm innvirkning på virksomheten og for Grangel Studio". Det var imidlertid ikke det mest utfordrende prosjektet de sto overfor som designere og animatører.

"Apropos fantastiske filmer: Ånden og Prinsen av Egypt var de vanskeligste filmene å lage," begynte Carlos Grangel. "For Grangel og DreamWorks Pictures, for Prince of Egypt var en gigantisk film."

"Og så 'Spirit: Stallion of the Cimarron'.... Det er helt umulig å designe en hest, for en hest er perfekt designet av naturen. Så ingenting av det vi kunne gjøre lignet virkeligheten. Så det å bevege hesten og lage ansiktsuttrykk... Spirit og Prince of Egypt er faktisk de to vanskeligste filmene vi har jobbet med så langt."

Tradisjonell animasjon, CGI, stop-motion? Studioets erfaring (med flere avdelinger fordelt på tre kontinenter) er mangfoldig og har utviklet seg gjennom årene, og det samme har utvidelsen av teamet. Så hva jobber dere med nå? Vel, det er ingen spesifikke titler, men Grangel nevnte opptil tre pågående prosjekter, hvert utviklet i et annet hjørne av verden :

Akkurat nå er det tre prosjekter. Det ene skal lages helt og holdent i Catalonia, i et studio i Barcelona. Et annet prosjekt skal lages i Los Angeles. Vi kan selvsagt ikke forlate Hollywood, de lar oss ikke gjøre det, og for oss er det en måte å fortsette å jobbe med de store studioene på. Og det er et prosjekt som skal lages i Brasil, og kanskje i stop-motion. Så dette er de tre tingene jeg kan fortelle deg."

"Jeg kan ikke gå i dybden. Ingen detaljer, ingen tittel. Jeg kan ikke avsløre noe, men disse tre tingene kommer til å holde oss opptatt de neste tre årene."