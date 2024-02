Grant Gustin er åpen for å komme tilbake som The Flash

HQ

Grant Gustin ga hele ni år av sitt liv til CWs versjon av The Flash. Serien, som startet i 2014 og gikk helt frem til 2023, hadde kanskje ikke de beste effektene, manus eller noe annet, men fansen holdt ut og håpet nok at Grant Gustin skulle få oppgradere kostymet sitt på et eller annet tidspunkt.

Dessverre ble Gustin, selv etter å ha gjort en helvetes innsats som The Flash, erstattet av Ezra Miller i DCU-filmene. Men da han ble spurt under en signering for fansen om han kunne tenke seg å komme tilbake, sa Gustin at han stoler på James Gunn.

Det ser ut til å være mange som deler den oppfatningen blant superheltfans, men juryen er fortsatt ikke sikker på om Gustin kommer tilbake. Det virket som om Ezra Miller hadde imponert med sin opptreden i The Flash filmen, så vi får se hva som skjer videre med kjære gamle Barry Allen.