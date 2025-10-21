Grant Morrison forklarer hvorfor Batman ikke dreper: "Å drepe fiendene hans ville ødelagt ham"

HQ

Det er få tegneserieforfattere som er så erfarne og velkjente som Grant Morrison. I årenes løp har han satt sitt eget preg på Batman, Superman, X-Men, Fantastic Four, Doom Patrol, Justice League, Spawn, og utallige andre ikoniske figurer. Han er kanskje mest kjent for All-Star Superman, en tegneserie som løst inspirerte filmen DC Studios fra 2025, men han har også skapt den utmerkede Batman: Arkham Asylum.

I det siste har han jobbet med crossoveren Batman/Deadpool, og som et ledd i å fremheve denne serien har Morrison deltatt i en Reddit AMA. Som en del av dette spurte mange fans ham om ulike deler av det å jobbe med tegneserier, mens en annen spurte ham direkte om hvorfor Batman ikke dreper.

"Hvis Batman dreper, blir han en gal kriminell i et merkelig kostyme, og Jim Gordon må jakte på ham og bringe ham for retten. Bruce Waynes ære er at han nekter å være en morder. Han har trent i alle kampsportdisipliner for å slippe å drepe, og det er det som gjør ham gal og fantastisk, og til en superhelt. Han har selvfølgelig ingen problemer med å skremme og skade, men å drepe fiendene sine ville ødelagt ham. Han fanger skurkene og lar dem ligge bundet utenfor nærmeste politistasjon, slik at rettssystemet kan ta seg av dem ... hvis rettssystemet slipper dem løs, fanger han dem på nytt ..."

Det er et interessant dilemma, spesielt med tanke på at Batman nylig har stått overfor Deadpool, en karakter som er kjent for å utøve vold og drap helt uten forvarsel. Det er også et like spennende tema ettersom Batman har drept tidligere, men vanligvis ikke med overlegg...

