Grasshopper Manufacture skal avsløre nyheter neste uke

Utvikler Grasshopper Manufacture har avslørt at det vil være vertskap for en Direct-sending så snart som neste uke. Planlagt til 5. desember på den ugudelige timen kl. 2 vil showet vare i rundt fem minutter, og det vil presentere et nytt blikk på Romeo is a Dead Man, og mer.

Grasshopper forklarer i sin helhet: "Følg med på #GrasshopperArchives fredag 5. desember kl. 10.00 JST (kl. 01.00 GMT, kl. 02.00 CET; torsdag 4. desember kl. 17.00 PST, kl. 20.00 EST)! Vi har oppdateringer om #RomeoIsADeadMan, nye opptak og mer!"

Ledet av den berømte Goichi "Suda51" Suda, er Grasshopper Manufacture kjent for å være en utvikler som skaper alle slags uvanlige og obskure titler med livlig og ekstravagant mekanikk. Vi forventer like mye igjen fra Romeo is a Dead Man, selv om informasjonen om prosjektet er ganske knapp, inkludert den nøyaktige utgivelsesdatoen og bredere lanseringsplaner, for slik det ser ut nå, er alt vi vet at spillet kommer ut i 2026.