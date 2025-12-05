Grasshopper Manufacture fremskynder den siste delen av Romeo is a Dead Man utvikling for utgivelse i februar

HQ

Etter å ha avduket det tidligere i år i sommer, ser det ut til at studioet Grasshopper Manufacture, ledet av den geniale Goichi 'Suda51' Suda, er klar til å lansere sin neste tittel, Romeo is a Dead Man. Dette blir den første nye IP-en Suda og teamet hans har gitt ut på over fem år, ettersom det siste Hotel Barcelona var et samarbeid med SWERYs White Owls.

Ting ser ut til å gå enda bedre enn forventet, og derfor kunngjør de nå at Romeo is a Dead Man kommer litt tidligere enn forventet, den 11. februar 2026, til PC, PS5 og Xbox Series. Vel, litt tidligere enn forventet ... eller en merkelig markedsføringskampanje av Suda51 (mannen skuffer aldri).

"Nå som vi har vunnet kyllingspillet mot *hoste* en to ganger forsinket 2026-utgivelse, kan vi avsløre kortene våre og bekrefte at vi aldri hadde tenkt å gi ut i mai," sa Goichi "Suda51" Suda, administrerende direktør, forfatter og produsent i Grasshopper Manufacture. "Vi forvrenger romtiden for å legge siste hånd på Romeo is a Dead Man før utgivelsen i februar neste år."

Romeo is a Dead Man følger FBI-spesialagent Romeo Stargazer, som er reddet fra dødens rand ved å ikle seg den radikale "DeadGear"-masken, mens han jakter på multiversets mest ettersøkte rømlinger, bevæpnet med et fullt arsenal av håndvåpen og nærkampsvåpen. Og som om det ikke var nok å være fanget i et merkelig limbo mellom liv og død som DeadMan og få i oppgave å navigere i et splintret rom-tid-kontinuum, må Romeo også håndtere den mystiske kjæresten Juliets plutselige forsvinning.

Vil du gi Romeo is a Dead Man en sjanse i februar?