Grasshopper Manufacture jobber med Romeo er en Dead Man's Nintendo Switch 2-versjon og fysisk utgave (r)

Romeo is a Dead Man er Grasshopper Manufacture's siste sære, ultravoldelige actioneventyr og vil slippes på en PS5, Xbox Series eller PC nær deg 11. februar. GhM utgir det selv, og det vil kun skje digitalt. Og "bare" på disse plattformene. Men begge deler kan endre seg i nær fremtid, noe vi kan bekrefte per i dag.

I intervjuet med Gamereactor nedenfor anerkjente studio- og kreativ leder Goichi Suda samfunnets interesse for ytterligere to versjoner, og innrømmet at de allerede jobber med dem.

"Ja, vi ønsker virkelig å gi ut spillet på Switch 2", bekrefter han først. "Vi er for øyeblikket midt i en prosess der vi prøver å finne ut av en hel haug med forskjellige ting. Vi prøver å finne ut hva vi kan gjøre for å få det til å skje, på den ene eller andre måten. Vi undersøker flere forskjellige muligheter, kan man vel si, og det er noe vi absolutt ønsker å gjøre, hvis det er mulig."

Suda51 bekreftet allerede for noen uker siden at de så på Switch 2, og med tanke på hvor nært GhM vokste til Nintendo-samfunnet med No More Heroes, virket det bare naturlig. Noen utviklere har imidlertid slitt med Unreal Engine-porter og/eller ventet på nye versjoner for mer kompatibilitet. Men det er mer :

"Dette kan også komme opp i et senere spørsmål, men en annen ting som mange har spurt etter, er en fysisk versjon av spillet. For ulike plattformer. Det er en annen ting som vi for øyeblikket ser på forskjellige muligheter for. En annen ting som vi absolutt ønsker å gjøre, hvis det er mulig. Så ja, vi kan ikke love noe eller gi noen form for tidsfrister eller noe ennå. Men å få det på Switch 2 på en eller annen måte, og om mulig få ut fysiske versjoner. Vi ser alles kommentarer, vi hører alles stemmer. Vi jobber med det."

Så der har du det, Romeo is a Dead Man vil forhåpentligvis komme til Switch 2 og i fysiske utgaver i fremtiden, men foreløpig er det rundt hjørnet på Steam, PS Store og Xbox Store digitalt.