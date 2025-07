Gratis bananer og midnattsåpent - Donkey Kong ble feiret med stil hos Nintendopusheren

HQ

Donkey Kong Donkey Kong er tilbake. Og med et smell!

Det etterlengtede Donkey Kong Bananza har blitt utgitt for Nintendo Switch 2, og anmeldelsene er allerede ute. Og de er absolutt den store apen verdig.

Av titalls anmeldelser på Metacritic-nettstedet er det vektede gjennomsnittet 90/100. Dette betyr at Donkey Kong faktisk overgår sin gamle rival Mario, da Mario Kart World "bare" har en Metascore på 86.

Interessen er også stor blant seriens mange fans. I slutten av forrige måned rapporterte IGN at Donkey Kong Bananza var det mest solgte spillet på Amazon takket være de mange forhåndsbestillingene.

En av dem som gleder seg til spillet, er Mads Jacobsen, som driver spillbutikken Nintendopusheren i København.

"Det er nok det Switch 2-spillet jeg ser mest frem til, siden jeg stort sett spiller enspiller-spill. Det var gøy å spille Mario Kart World, som jeg også har gjort mye, men det er dette jeg virkelig har gledet meg til. Nå som vi ikke har fått et Mario-spill, er Donkey Kong det nest beste," sier han til Gamereactor.

Donkey Kong er tilbake - og i toppform! // Nintendo

Selv om Donkey Kong Bananza ikke er et Mario-spill, inneholder spillet likevel en del DNA fra Super Mario -serien. Spillet er laget av de samme folkene som ga oss det vellykkede Super Mario Odyssey, men inspirasjonen stopper ikke der. Donkey Kong Bananza inneholder flere referanser til tidligere spill i serien, og den mest fremtredende er nok figuren Pauline, som debuterte allerede i det originale Donkey Kong fra 1981.

En annen åpenbar inspirasjonskilde er det siste Donkey Kong spillet i full 3D, Donkey Kong 64, utviklet av legendariske Rare og utgitt til Nintendo 64 i 1999. Og det er nettopp disse parallellene som har vært med på å heve Jacobsens forventninger.

"Det jeg husker best er Game Boy-spillene. Donkey Kong Land 1, 2 og 3. Jeg har også spilt det på Nintendo 64, som Bananza nok ligner mest på. Jeg gleder meg egentlig bare til å løpe rundt og samle ting. Jeg liker de der collect-a-thonsene fra Nintendo 64-tiden."

Slik så det ut sist gang vi fikk et Donkey Kong i full 3D. Mye har skjedd siden da. // Nintendo

Kanskje Jacobsen selv har følt seg litt som Donkey Kong i dag? I forbindelse med lanseringen av Donkey Kong Bananza holder Nintendo-forhandleren åpent til midnatt, slik at kundene kan få tak i spillet i samme øyeblikk som det slippes. I den forbindelse har butikkeieren vasket Donkey Kong -kostymet sitt, og som om ikke det var nok, har han kjøpt en hel haug med bananer for å dele ut til kundene i butikken.

"Med midnattsarrangementer kan man leke seg litt og ha på seg tullete kostymer. Jeg har også kjøpt bananer til alle som kommer. Bare for å ha det litt gøy og gi folk en opplevelse. Det kan være at det ikke kommer like mange som til Zelda, eller da Switch 2 ble sluppet for en måned siden. Men igjen, du får ha det litt gøy og moro."

Jacobsen forteller at det har vært rundt 40 forhåndsbestillinger på spillet med henting i butikk, men han regner med at bare halvparten av dem vil dukke opp, nå som mange er på sommerferie.

"Hvis 20 personer dukker opp, vil jeg si at det er en suksess. Og hvis det kommer færre, er det fortsatt bare flott å holde."

Donkey Kong-kostymet har blitt rengjort og pusset opp til kveldens midnattslansering. // Nintendopusheren

Selv om lanseringen av Donkey Kong Bananza er en gledelig begivenhet, og midnattslanseringen handler mest om lek og moro, har Jacobsen også en bekymring.

Microsoft, Sony og Nintendo lanserer fortsatt konsoller med fysiske harddisker, men de to førstnevnte har også eksperimentert med rent digitale konsoller i form av Xbox Series S og PlayStation 5 Slim Digital Edition. Nintendo har tradisjonelt sett vært mer forsiktige og har holdt seg til fysiske utgivelser. Men med Nintendo Switch 2 har de nå introdusert konseptet Game Key Cards, der det fysiske spillet egentlig bare er en lisensnøkkel for nedlasting.

Jacobsen frykter derfor at Nintendo Switch 2 kan bli den siste Nintendo-konsollen med fysiske utgivelser av betydning.

"De har på en måte tjuvstartet på de digitale gledene med Game Key Cards. Det er også flere og flere spill her i Europa som bare utgis som nedlastinger. Så du får en eske, men det er bare en tom eske med en kode i. Personlig synes jeg det er helt irrelevant. Jeg frykter at Switch 2 kan være den siste konsollen der vi får muligheten til å gjøre denne typen midnattslansering. Men heldigvis er det fortsatt lang tid igjen til da."