Gratis-DLC-en Hunger of the Beast Clan lanseres til Darkest Dungeon II sammen med ny betalings-DLC i 4. kvartal 2024

Darkest Dungeon II avslørte sin nye Kingdoms-spillmodus tidligere i år, og nå har vi et lanseringsvindu for det første aspektet av den. Hunger of the Beast Clan DLC vil være den første av tre oppdateringer som alle er en del av Kingdoms-spillmodusen.

Kingdoms introduserer helt nye mekanikker, fiendefraksjoner og mer, som forklart i en oppdatering på spillets Steam-side. Ved siden av denne gratis oppdateringen kommer det også en betalt DLC.

Inhuman Bondage er en betalt DLC som introduserer et nytt område gjemt under kongeriket, inkludert en ekstra mengde oser av fiender, en ny helt og det nevnte området å utforske. Det er designet som et område med høy risiko og høy belønning for de som ønsker å sette ferdighetene sine på prøve. Du kan forvente begge disse DLC-ene i 4. kvartal 2024.