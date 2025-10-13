Gratis dynamisk bakgrunn til Keeper, et spill om et vandrende fyrtårn
Double Fine er denne uken tilbake med nok et finurlig eventyr, og vi vet nå nøyaktig når det slippes, og kan også fortelle deg om en gratis dynamisk bakgrunn.
Fredag er det premiere på det som bare kan beskrives som et av årets mest unike spill. Vi snakker om Double Fines kommende tittel Keeper, der vi spiller som et fyrtårn i "en historie fortalt uten ord."
Hvis det høres rart ut, er det sannsynligvis bare halve sannheten, og studioet skriver selv at de har "strukket seg langt for å bevare så mye av mysteriene i spillet som mulig." Kort sagt, vi vet veldig lite om den, og det er slik det skal være.
Det har nå også blitt kunngjort at Keeper har fått en dynamisk bakgrunn. Hvis du vil pimpe din Xbox Series S/X med litt Double Fine-sjarm i forkant av utgivelsen, er bakgrunnen helt gratis og kan lastes ned og brukes akkurat nå (sjekk ut Bluesky-innlegget for å se hvordan den ser ut). Finn ut utgivelsesplanen for spillet nedenfor.