Gratis Little Nightmares 3 demo nå tilgjengelig for alle formater

HQ

Neste måned er det Halloween, noe som vanligvis betyr skrekkfilmer på strømmetjenester og kinoer, samt utallige gresskar i spillene våre. Det pleier også å komme ut et og annet skrekkspill ... som Little Nightmares 3.

Denne gangen har skaperne av serien, svenske Tarsier Studios, overlatt ansvaret til skrekkmesterne på Supermassive Games, som byr på et tilsynelatende koselig co-op-eventyr med lansering 10. oktober. Men hvis du føler at det er for langt frem i tid og vil komme i gang allerede nå, har vi gode nyheter.

En demo har blitt sluppet for alle nåværende formater, nemlig PC, PlayStation, Switch og Xbox. Benytt anledningen til å laste ned og sjekk ut hvor godt Supermassive Games har forvaltet Tarsier Studios' arv og hvilke egne ideer de har lagt til. Vi kommer selvfølgelig tilbake med en anmeldelse nærmere utgivelsen.