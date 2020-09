Gratis sesongoppdatering på vei til Overcooked 2

Du ser på Annonser

Overcooked, det kaotiske og gøyale matlagingsactionspillet som kom i 2016 har bragt mye moro, latter, og kanskje til og med noen små krangler oppigjennom. To år senere kom oppfølgeren Overcooked 2 og bragte enda mer av dette pluss nye utfordringer.

Siden lanseringen har Overcooked 2 fått mange oppdateringer og tilføyelser, blant annet New Game+, Survival Mode og diverse sesongoppdateringer. Nå har Ghost Town Games teaset sin neste oppdatering via Twitter:

"There may be a chill in the air, but Autumn is a beautiful time of the year. Crunchy golden leaves, ruby sunsets and the sweet smell of woodsmoke drifting from your BURNING KITCHEN!!!

A free seasonal update is coming to Overcooked 2 on all platforms October 1st...PREPARE"

Selv om vi ikke vet noe særlig mer enn det, er gratis oppdateringer alltid velkomne. Og den kommer om bare få dager.

Sjekk ut teaseren her.