Gratisspillkonkurranse og Steam-dominans er de største samtaleemnene innen PC-spill i dag

Det er på Steam de fleste PC-spillere spiller. Det er derfor vi sjekker antall samtidige Steam-brukere når vi ser på lanseringen av et nytt spill. Har Valve derfor monopol på PC-spill? Det virker som om de fleste utviklere mener det.

I en ny artikkel publisert av Rokky i samarbeid med Atomik Research (via Wccftech), ble 306 ledere i spillstudioer spurt, og 72 % sa at de mener at Steam i praksis eksisterer som et monopol. 53 % sa at de var bekymret for sin avhengighet av denne ene plattformen.

48 % av utviklerne hadde distribuert et spill på Epic Game Store, men når vi ser på andre markedsplasser som Kinguin og G2A, synker tallene til 30 %. Bare 10 % av utviklerne hadde distribuert på GOG, og dette tallet faller til 8 % for Itch.io. Steam er den største fisken i dammen, så vi kan forstå hvorfor utviklere holder seg til den, men det gjør bare at dens makt over PC-spill svulmer.

Det ser imidlertid ut til at dette ikke er den største utfordringen PC-spillutviklere ser i dagens marked, ettersom fremveksten av free-to-play-spill ble sett på som den største trusselen mot å selge PC-spill av 40 % av utviklerne i undersøkelsen. Markedsmetning og konkurranse ble valgt som den største trusselen av 35 % av utviklerne, og 33 % sa at oppdagbarhet er det største hinderet som må overvinnes.

Hva synes du om Steams dominans?