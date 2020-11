Gratisoppdateringen Steel Dawn kommer til Fallout 76 i desember

Du ser på Annonser

Bethesda har nå annonsert når den nye oppdateringen til Fallout 76 kalt Steel Dawn kommer. Den slippes 1. desember og er den første delen av Brotherhood of Steel-historien og bygger videre på aprilutvidelsen Wastelanders. Med denne oppdateringen får vi nye steder å utforske, flere NPCer, nye rustninger, nye våpen og masse annet.

Utover at Brotherhood of Steel er tilbake innleder Steel Dawn også spillets neste sesong, som starter den 15. desember. Da kommer det en ny S.C.O.R.E. samt flere andre forbedringer av spillet. En trailer for alt dette finner du nedenfor.