Gravhounds bringer kaotisk samarbeidsspill med hunder til PC og Xbox

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Det nye spillet fra veteranene bak Battlefield og Halo har endelig fått en utgivelsesdato – og heldigvis trenger vi ikke å vente i en evighet. Under Gamescom kunngjorde teamet at Gravhounds kommer i Early Access 2. november for både PC og Xbox.

Gravhounds er debutprosjektet fra Octopus Panic, et studio grunnlagt av veteraner fra selskaper som DICE og 343 Industries. Opptil fire spillere tar rollene som skytelystne hunder som prøver å overleve på den andre siden av galaksen – alt mens de på en eller annen måte likevel får jobben gjort.

Spillet kombinerer overlevelses- og redningsmekanismer med fysikkbasert kaos, og utviklerne nevner sin erfaring fra arbeidet med serier som Battlefield og Halo som en del av spillets DNA. Hovedfokuset ligger på co-op, der ting oppmuntres til å gå spektakulært galt før gruppen på en eller annen måte klarer å redde situasjonen.

Du kan allerede legge Gravhounds til ønskelisten din før Early Access-lanseringen 2. november. Sjekk ut traileren nedenfor.