Gravitom Cockpit er verdens første simulator som emulerer G-krefter

Mange av oss som tilbringer tid i en racingsimulator, har sett fremskrittene de siste årene når det gjelder ulike bevegelsessystemer som gjør at det virkelig føles som å kjøre en ekte bil når man spiller ulike racingtitler. Men det kanskje mest åpenbare aspektet ved ekte racing som dessverre ikke kan emuleres på en troverdig måte, er G-kraften, noe simulatorprodusenten Gravitom nå mener at de har løst ved å knekke denne nøtten.

Den kommende kjemperiggen fra Gravitom vil ifølge produsenten selv simulere G-kraft, og denne vil bli vist frem under Simexpo 2025.

Aristotelis Vasilakos, partner og strategisk rådgiver i Gravitom:

"Gravitom er den første kjøretreningsriggen som gjenskaper følelsen av høye, vedvarende G-krefter.

En helt nyskapende tilnærming og et resultat av teknologisk modenhet innen både maskinvare og programvare i simracingverdenen."