Gray Zone Warfare er for tiden Steams bestselgende spill

Early Access har vist seg å være lønnsomt for mange utviklere, inkludert Madfinger Games. Deres nyutgitte Gray Zone Warfare har tatt seg oppover på salgslistene på Steam. Standardutgaven ligger på førsteplass akkurat nå og har vært et etterlengtet spill. Det er et taktisk skytespill med eksfiltrering (i Unreal Engine 5), ikke ulikt Escape from Tarkov, der målet er å fullføre oppdrag, samle gjenstander og rømme fra spillverdenen. Anmeldelsene på Steam tyder på en svært uferdig lansering med dårlig ytelse, AI-problemer og lagdrap som blir belønnet, men ikke straffet. Utviklerne har allerede annonsert en oppdatering for å løse disse problemene:

HQ

"Vi jobber flittig med å løse ulike problemer, for eksempel anti-juks-tiltak og ødelagte data, noe som kan føre til manglende hoder, klær eller sikre containere."

Forhåpentligvis får det lov til å koke lenge og slippes i god stand med 1.0-utgivelsen. Vi synes det er flott at den taktiske og simulerende skytespillsjangeren fortsetter å vokse.

Har du prøvd Gray Zone Warfare og hva synes du om spillet?