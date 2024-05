Gray Zone Warfare: Har Madfinger skapt den neste store spillbølgen?

HQ

Normalt er jeg egentlig ikke publikum for en hardcore, brutal og litt sadomasochistisk militærsimulering i stil med ARMA, Escape from Tarkov og ja, nå også Grey Zone Warfare. Men jeg har også blitt fascinert av denne virale kulturen i spillbransjen, der millioner av mennesker, særlig gjennom sosiale medier, bestemmer seg for å løfte enkelte, spesifikke spill opp på disse vanvittige piedestalene og gjøre dem til millionsuksesser over natten.

Bare tenk på det siste året eller så. Manor Lords, Palworld, Helldivers II, Lethal Company - disse spillene dukker (for det meste) opp fra intet og vokser så gigantisk, så uendelig raskt, at det nesten er utrolig. Og jeg var allerede klar over at Gray Zone Warfare kunne være en seriøs kandidat til den neste store virale suksessen, så jeg satte meg ned for lanseringen på et skrivebord her på kontoret og var i forkant da det endelig ble utgitt.

Så hva er Grey Zone Warfare? Vel, det er et dypt seriøst co-op mil-sim-ekstraksjons-FPS der du slippes inn i en ganske stor og vedvarende verden, der du deretter deltar i både PvE- og etter hvert PvP-kamper mot andre co-op-lag. Jeg sier "seriøs" fordi det ikke er noen treffmarkører, UI-elementer som skiller dine egne lagkamerater fra AI-fiender, og hvis du kommer under fiendtlig ild, skal det ikke mye til for å ta deg ned.

Det finnes tre fraksjoner; du velger å være en del av én av dem, og du blir automatisk alliert med spillere fra samme fraksjon og mot spillere fra de to andre. Ved å fullføre ganske enkle oppgaver på selve kartet får du tak i nytt bytte, men du kan også finne byttet dynamisk ved å gjennomsøke landsbyer, eller du kan få det fra fiendtlige spillere du har drept.

Det finnes en rekke utstyrsspor, våpen og modifikasjoner for disse våpnene, og disse oppgraderes ved å plukke opp nytt bytte, eller ved å oppgradere de du har i basen din ved å utføre oppdrag. Og hvis du dør? Ja, da mister du alt du har. Eller, nesten alt, for du har en liten oppbevaringsboks der du kan lagre gjenstandene du vil bruke senere. Men bortsett fra det er dette ganske hardcore, spesielt for noen som ikke ofte har med denne sjangeren å gjøre.

Så, holder det opp? Vel, til en viss grad gjør det det. Spillets servere var veldig ustabile fra starten av, og ikke bare det, mange optimaliseringsproblemer har plaget PC-spillere, noe som drar Steam anmeldelser inn i den litt negative kategorien. Utvikleren ser imidlertid ut til å ha introdusert noen få oppdateringer allerede, og fordi maskinen på jobben har en i9-13900K og en RTX 4090, opplevde jeg, nesten naturlig nok, ingen store problemer.

Men det er intenst, til og med skummelt, å lande med mannskapet og bevege seg ekstremt systematisk i presis formasjon mot målet mens du er hyperfokusert på bevegelsene og lydene rundt deg. Ja, det ene kartet er veldig fint, men det blir også litt ensformig ganske raskt siden det ikke er noen reell variasjon her, men det er ganske detaljert.

Det føles behagelig å bevege seg og å skyte. Utviklerne har fortsatt en del arbeid foran seg når det gjelder å lage våpen som høres rett og slett tilfredsstillende ut, og mye av moroa kommer fortsatt fra å kommunisere direkte med lagkameratene og ta taktiske avgjørelser som virkelig lønner seg. Vi kjempet oss gjennom en liten landsby full av AI-fiender, for så å havne i et fiendtlig bakhold fra et annet lag, som vi til slutt overvant på litt under 30 minutter. Det var intenst, hvert eneste skudd var viktig, og det å leke katt og mus på den måten var virkelig... vel, kult.

Men ikke alle øyeblikk er solid satt sammen, og til tider virker det som om utvikleren Madfinger bare legger til rette for en grunnleggende spillopplevelse, men mangler litt variert spilling fra øyeblikk til øyeblikk. For eksempel er det fryktelig mye transporttid, det er for lite dynamikk i spillverdenen, selv om den er vakker å se på, og noen oppdrag er rett og slett for lange til at de kan gjennomføres sammenhengende.

Men poenget er at Madfinger er inne på noe her, spesielt hvis denne verdenen utvides med AI-rutiner, varierte fiendetyper og litt mer dynamisk lyd og grafikk. Å slåss mot andre spillere fungerer allerede glimrende, det er rammeverket rundt disse skuddvekslingene som må finjusteres.

Jeg har ikke spilt nok til å kunne vurdere spillets potensial, og det trenger flere optimaliseringer og rettelser før det fyrer på alle sylindere, men Madfinger kan være inne på noe her, og det er åpenbart selv for meg.