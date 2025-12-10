Greedfall 2: The Dying World gjennomgår en navneendring og gir fansen oppdatering av utgivelsesdato

HQ

Greedfall-utvikleren Spiders har avslørt at spillet som tidligere var kjent som Greedfall 2: The Dying World vil få en navneendring. Fans kan også forvente å høre mer om spillets fulle utgivelse ganske snart.

I et fellesskapsinnlegg på Steam adresserte edderkopper det faktum at Early Access-lanseringen for Greedfall-oppfølgeren ikke helt gikk etter planen. Imidlertid er det noen store endringer som kommer, spesielt når det gjelder spillets navn. Fra nå av vil det bli kjent som Greedfall: The Dying World. Dette er for å gjenspeile det faktum at spillet ikke akkurat er en oppfølger til Greedfall, og derfor ikke vil bli representert som en.

Hvis du venter til den fullstendige utgivelsen av Greedfall: The Dying World for å hente det, vil du høre mer om planene for utgivelsesdatoen i januar 2026. Det er fortsatt sannsynlig at det gjenstår en del arbeid i Early Access før den fullstendige utgivelsen, men Spiders vil at vi skal holde et øye med den fullstendige lanseringen snart.