Greedfall 2: The Dying World tidlig tilgang i september

For noen måneder siden ble det avslørt at GreedFall-oppfølgeren, som faktisk kronologisk sett er en prequel, ville komme til Early Access i løpet av sommeren. Dette vil ikke lenger være tilfelle.

Spiders Nå har Greedfall 2: The Dying World kunngjort at Early Access kommer etter høstjevndøgn (22. september på den nordlige halvkule) den 24. september, noe som betyr at det offisielt vil være høst når spillet kommer.

Når det gjelder hva dette spillet handler om, er det satt tre år før hendelsene i det første spillet og ser spillerne ta rollen som en innfødt av Teer Fradee, da de blir rykket opp med roten fra sitt øyhjem og ført til kontinentet Gacane av kolonister. Vi blir fortalt :

"I denne gamle verdenen som er i konstant konflikt, og som er herjet av Malichor-pesten og ulike fraksjoners politiske intriger, må du gjenvinne friheten og skape din egen skjebne. Ta tak i hver utfordring du møter gjennom diplomati, list eller kampferdigheter, og sammen med dine nyvunne allierte må du sette en stopper for én manns erobringsambisjoner, noe som kan bety slutten for kontinentet og øya din."

Sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor. Det bør bemerkes at PS5- og Xbox Series-spillere må vente til en gang i 2025 for å spille spillet, sannsynligvis når det er klart til å forlate Early Access på PC.