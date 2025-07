Greedfall 2: The Dying World utvikler står overfor oppsigelser

HQ

Greedfall 2: The Dying Worlds utvikler Spiders Studio er det siste selskapet som står overfor oppsigelser i spillindustrien. Ettersom Greedfall 2: The Dying World fortsetter sin tid i Early Access, ser det ut til at tiden er inne for nedskjæringer hos Spiders.

Dette kommer fra ledende animatør hos Spiders Erwan Perrin, som på LinkedIn (via GamingBolt) delte at det meste av animasjons- og riggingsteamet vil bli berørt. Perrin delte ikke nøyaktig hvor mange mennesker som hadde blitt berørt.

Greedfall 2: The Dying World fortsetter å forbli i Early Access på Steam akkurat nå. Det fikk en stor oppdatering i år, men vi er usikre på om disse permitteringene vil påvirke tempoet der spillet leverer store biter av innhold.