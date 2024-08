Greedfall 2-utvikleren Spiders streiker

HQ

Utviklerne hos det franske studioet Spiders går ut i streik. Dette er andre gang i år at arbeiderne har utfordret ledelsen for ikke å imøtekomme deres ønsker, og nå ser det ut til at mer drastiske tiltak må iverksettes.

I det åpne brevet, som du finner på fagforeningen SJTV (takk, Gamesindustry.biz), ser vi at Spiders ønsker mer rettferdig lønn, bedre arbeidsforhold i studioet og bedre innsats for å oppnå likelønn.

"I dag er det med beklagelse at vi uttaler oss offentlig, i håp om at dette endelig vil presse ledelsen til å handle i de ansattes og selskapets beste interesse," skriver Spiders' representanter i det åpne brevet. "I 2020 hadde Spiders kun 40 ansatte og produserte ett spill om gangen. I dag er antall ansatte mer enn doblet. Tvil rundt den smertefulle innføringen av en andre produksjonslinje og studioets første tidlige tilgang til Greedfall 2, begge avgjørelser som ble tvunget gjennom uten konsultasjon eller til og med diskusjon, forsterker den generelle følelsen av engstelse ytterligere."

Brevet bemerker også at ting ikke går bra med Greedfall 2, ettersom mange utviklere opplever utbrenthet. Forhåpentligvis kan Spiders' ansatte få det de trenger, ettersom det virker som om det er kaotiske tilstander i studioet akkurat nå.