GreedFall II: The Dying World går inn i Early Access i løpet av sommeren

Som en del av gårsdagens Nacon Connect avslørte den franske utgiveren at det kommende GreedFall II: The Dying World kommer som et Early Access-prosjekt på PC (via Steam) i løpet av sommeren. Ingen fast dato ble oppgitt, men vi vet i hvert fall når vi kan vende tilbake (eller rettere sagt ankomme tidligere) til Teer Fradees verden i denne oppfølgeren som faktisk er en prequel til originalspillet.

I beskrivelsen fra utvikleren Spiders står det følgende om hva dette spillet vil handle om: "Denne gangen spiller du som en innfødt fra Teer Fradee, som med makt ble rykket opp med roten fra øya og ført til kontinentet Gacane, der kolonistene kommer fra. I denne gamle verdenen som er herjet av krig og preget av Malichor-pesten og de ulike fraksjonenes politiske intriger, må du gjenvinne friheten og kontrollen over din egen skjebne. Ved hjelp av diplomati, list eller kamp, samt hjelp fra allierte du skaffer deg, er det opp til deg å sette en stopper for én manns erobringsambisjoner, noe som kan bety slutten for kontinentet og øya din."

Selv om vi vet at PC-spillere vil få den første smaken av GreedFall II: The Dying World, forventer vi at spillet kommer til PS5 og Xbox Series X/S når det etter hvert forlater Early Access og lanseres i 1.0-versjon.

Sjekk ut den nye traileren for spillet nedenfor.