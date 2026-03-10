HQ

I desember 2025 kunngjorde utvikleren Spiders at de endret navnet på Greedfall 2: The Dying World til Greedfall: The Dying World (tallet 2 ble fjernet), da de mente at spillet ikke var en direkte oppfølger. Til å begynne med virket dette som en noe mystisk avgjørelse, men etter å ha spilt Greedfall: The Dying World, gir det perfekt mening, ettersom det er et annet spill på flere måter sammenlignet med originalen fra 2019.

Narrativt er Greedfall: The Dying World en prequel til det første spillet. Det finner sted tre år tidligere, og du inntar rollen som en innfødt i Teer Fradee-stammen, en stamme som lever fredelig i harmoni med naturen. Uten å røpe for mye, kan jeg si at du tar på deg rollen som en "Doneigad", som er en slags åndelig leder eller åndelig beskytter. Den lille landsbyen din ligger farlig nær et sted der kolonister fra en annen verden (vår verden) har slått seg ned, og gullgruven deres forurenser vannveiene, slik at landsbyboerne blir syke av å spise fisken, og kolonistene tømmer praktisk talt skogene for dyr med sine motbydelige feller, noe som betyr at konfrontasjon nesten er uunngåelig.

Greedfall: The Dying World er strukturert som et gammeldags rollespill og henter tydelig inspirasjon fra Star Wars: Knights of the Old Republic og Dragon Age: Origins, noe som absolutt ikke er en dårlig ting. Det hele foregår i en fantastisk og eventyrlig verden basert på noe som minner om Europa og den spanske gullalderen på 1500- og 1600-tallet. Det er ikke et utpreget open world-spill, men det er delt inn i store åpne soner der du kan utforske og oppdage omgivelsene, samle våpen, klær, potions, penger og masse ressurser, og det er relativt stor frihet til å løse spillets oppgaver slik du selv ønsker.

Det tar ikke lang tid før du blir kjent med det splitter nye kampsystemet, som har blitt fullstendig redesignet sammenlignet med det første spillet. Men før du kommer så langt, må du først lage karakteren din i en svært detaljert karakterredigerer og deretter velge mellom 12 forskjellige karaktertyper/klasser. Det finnes alt fra Warlord, Healer og Scout til Elite Shooter, Hunter og Protector, som alle, helt tradisjonelt, har sine egne styrker og svakheter og sitt eget oppgraderingstre, der du kan forme karakteren din som du ønsker.

Kampsystemet er som nevnt veldig forskjellig fra det første spillet, som var mer actionorientert, mens det her i The Dying World er mye mer taktisk. Det gir deg rett og slett mer kontroll over gruppemedlemmene dine, ettersom det er bygget rundt "pause-and-play"- eller "taktisk pause"-mekanikken, som betyr at vi har å gjøre med et kampsystem i sanntid, men som du når som helst kan ta en pause for å få en oversikt over slagmarken, gi ordrer til gruppemedlemmene dine, flytte dem rundt, bruke potions, evner og andre ting, som alle utføres i det øyeblikket du starter spillet på nytt.

Det er en litt annerledes, og også litt gammeldags, måte å tilnærme seg kamp på i et rollespill i 2026, men fans av gammeldagse rollespill vil nok ønske det velkommen, for det er ikke noe vi ser så ofte lenger. Hvis du ikke helt klarer å forlike deg med denne gammeldagse mekanikken, kan du faktisk velge hvor taktisk det hele skal være, basert på tre profiler: Taktisk, Hybrid og Fokusert. Tactical er selvfølgelig den mest taktiske av dem alle og er spillets standardinnstilling, der du har full kontroll over gruppemedlemmene dine, mens Focused spiller litt mer som det første spillet gjorde, men du kan fortsatt sette spillet på pause, og da har du noen få taktiske alternativer. Hybrid ligger et sted mellom de to ytterpunktene.

Jeg prøvde alle de tre taktiske profilene, og fant ut at Tactical var den mest effektive, men det er hovedsakelig fordi sanntidsdelen av kampsystemet ikke fungerer på langt nær like bra. Sanntidskampene er rotete, klønete og upresise, der de ulike figurene står oppå hverandre og slår til høyre og venstre, og du mangler tilbakemelding fra din egen figur (du kan veksle mellom alle figurene dine under kampene), da det er vanskelig å se om du faktisk treffer noen eller noe i alt kaoset. Jeg er overhodet ikke solgt på denne delen av kampsystemet, og det er synd at mer eller mindre halvparten av kampsystemet ikke fungerer.

Greedfall: The Dying World er et typisk AA-spill, da det noen ganger er tydelig at det er laget av et litt mindre team. I tillegg til undertekster som ikke alltid stemmer overens med det som blir sagt og noen stavefeil i hjelpetekstene, opplevde jeg også at NPC-er gikk moonwalk når de satt fast i omgivelsene, og at de bleknet bort foran øynene dine hvis du beveget deg i normalt gangtempo. Den kunstige intelligensen til NPC-ene er mangelfull, ettersom en vakt kan stå oppå en av sine døde kolleger uten å reagere på det, noe som fullstendig vanner ut spillets stealth-sekvenser. På et tidspunkt savnet jeg plutselig et gruppemedlem, som viste seg å sitte fast på en stige han ikke kunne finne ut hvordan han skulle klatre opp. Det er flere eksempler på slike småting som kanskje ikke direkte ødelegger spillet, men de er irriterende.

Det visuelle aspektet ved Greedfall: The Dying World er veldig delt, i den forstand at den estetiske delen er virkelig godt gjennomført. Dette gjelder alt fra de virkelig vakre og veldesignede kostymene som de innfødte bærer, til en virkelig stemningsfull, spennende og veldesignet spillverden. Her finnes alt fra frodige skoger og ruiner i ørkenen til store, travle fiskerlandsbyer ved havet og veritable metropoler. Det er en sann fornøyelse å utforske denne spennende verdenen, så lenge du kan unngå for mange kamper.

Det tekniske aspektet er noe annerledes. Her har du to ulike grafikkinnstillinger å velge mellom: "Favour graphic quality" og "Favour frame rate", og i motsetning til mange andre spill er det overraskende stor forskjell på de to. Vi testet spillet på PlayStation 5 Pro, og det var veldig tydelig at spesielt omgivelsene fikk en stor visuell smell når vi kjørte spillet i "Favour frame rate"-modus. Alt ble rett og slett uskarpt å se på, detaljer i omgivelsene forsvant, bladene på trærne klumpet seg sammen til små klumper, og det var som om man så alt gjennom et par fettete briller. I "Favour graphic quality" var alt mye skarpere, men bildefrekvensen var lavere, og ut fra det jeg kunne se med det blotte øyet, var den rundt 30 fps og noen ganger lavere. Jeg endte opp med å spille i "Favour graphic quality" fordi jeg syntes det var vanskelig å leve med det kornete utseendet nå som jeg hadde sett hvor skarpt det kunne se ut, så jeg måtte leve med 30 fps.

Lyden er ganske utmerket, med herlige lydeffekter, stemmeskuespillere som gjør en god jobb, og det snakkes både engelsk og de innfødtes eget språk hele tiden, noe som bidrar til å øke autentisiteten. Lydsporet i spillet er virkelig godt satt sammen, og spillet har en av de vakreste tittelmelodiene vi har hørt på lenge. Du kan høre den i traileren nederst i denne anmeldelsen.

Jeg vil ikke avsløre for mye, så denne anmeldelsen skraper bare i overflaten av Greedfall: The Dying World, da det er et stort spill vi har med å gjøre her, og det vet du når tutorialen/prologen alene tar 3-4 timer å fullføre. Dette spillet er rettet mot de mer gammeldagse rollespillerne der ute, og hvis du husker og elsket Star Wars: Knights of the Old Republic og Dragon Age: Origins, så vil du sannsynligvis like Greedfall: The Dying World. Men spillet grep meg aldri helt. Jeg elsket virkelig den vakre verdenen, som trakk meg inn gang på gang, men det var vanskelig å komme i gang (en kjedelig tutorial på 3+ timer er rett og slett for mye), og i utgangspunktet er det bare halvparten av kampsystemet som virkelig fungerer.

Hvis du har gledet deg til Greedfall: The Dying World, så synes jeg du bør gi det en sjanse. Jeg er irritert over at sanntidsdelen av kampsystemet er så klønete som det er, for det er egentlig det eneste som virkelig holder spillet tilbake, men dessverre er det en stor del av et actionrollespill.