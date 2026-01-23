Greedfall: The Dying World forlater tidlig tilgang og debuterer på konsoller i mars

HQ

Hvis du trodde mars ikke var opptatt nok når det gjelder ankomsten av nye videospill, gjør Spiders Studio hva den kan for å legge til dette. Utvikleren har bekreftet at Greedfall: The Dying World (oppfølgeren som faktisk er en prequel til originalen Greedfall) vil forlate Early Access og til og med lanseres på konsoller også i løpet av vårmåneden.

Satt til debut 10. mars for PC og 12. mars på PS5 og Xbox Series X / S, har denne kunngjøringen blitt støttet av en ny spillvideo som du kan se i sin helhet nedenfor.

For de som ennå ikke har opplevd Greedfall: The Dying World på PC i sin Early Access-tilstand, har Spiders delt et sammendrag av hva spillet tilbyr fans.

"Historien om Greedfall: The Dying World begynner tre år før hendelsene i det første spillet, ved begynnelsen av Malichor-pesten, en mystisk sykdom som gradvis ødelegger det gamle kontinentet Gacane. Denne gangen spiller du som en innfødt fra øya Teer Fradee, som nylig ble oppdaget av kolonistene i Gacane, og som er forutbestemt til å bli en Doneigad: en vokter av kunnskap og natur. Innvielsen din er knapt fullført før skjebnen din blir snudd på hodet når du blir tatt til fange av soldater som tvangsfører deg til det gamle kontinentet.

"Din søken etter å gjenvinne friheten kaster deg inn i hjertet av en enorm konspirasjon: Det er opp til deg å forme din egen skjebne i håp om å redde ikke bare øya, men hele kontinentet."

Kommer du til å sjekke ut Greedfall: The Dying World i mars?