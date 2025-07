Gregg Mayles forlater Rare - Banjo-Kazooie-skaperen går videre etter 35 år

HQ

Kanselleringen av Everwild ser ut til å ha vært dråpen som fikk begeret til å renne over for Banjo-Kazooie-skaperen Gregg Mayles - et prosjekt han hadde vært en av drivkreftene bak siden det ble annonsert i 2021. Og nå, etter mer enn 35 års dedikert tjeneste, har en av Rares mest innflytelsesrike og ikoniske kreative sinn bestemt seg for å skille seg fra selskapet.

I tillegg til Banjo-Kazooie var Mayles også kreativ leder for Sea of Thieves, og han har vært hos Rare siden slutten av 80-tallet og spilt en nøkkelrolle i alt fra Battletoads til Donkey Kong Country-serien.

Da Everwild ble skrotet og prosjektet restrukturert, valgte både Mayles og Rare-veteranen Louise O'Connor å trekke seg. Det er ikke så overraskende, med tanke på retningen Xbox og Microsoft har tatt de siste årene - kaldere, mer corporate, med forretning og AI i sentrum fremfor mennesker og lidenskap.

Kort sagt, det er slutten på en æra.

Takk for alt, Gregg.