Gremlins 3 har et manus - Spielbergs godkjenning er det siste hinderet

Mer enn 35 år har gått siden Gremlins 2: The New Batch skapte kaos på kinoer over hele verden. Og selv om oppfølgeren ikke akkurat ble noen kassasuksess, har ryktene om en potensiell Gremlins 3 aldri helt forsvunnet.

Nå ser det ut til at den etterlengtede oppfølgeren er nærmere enn noensinne - men en viss Steven Spielberg holder ting opp. Zach Galligan, som spilte Billy i de to første filmene, avslørte på en konferanse i Manchester at Warner Bros. sitter på et ferdig manus til Gremlins 3 og er ivrige etter å starte produksjonen. Haken? Spielberg må lese og godkjenne manuset først, og han drøyer tilsynelatende med å sette i gang.

Øyeblikket, fanget i et nå viralt TikTok-klipp, inneholder også Galligan som forklarer hvorfor prosjektet plutselig har fått trekkraft :

"Du kan takke suksessen til Beetlejuice 2"

Så ... er du klar for mer Gremlin-kaos?