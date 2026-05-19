Gresk kattehjem tilbyr gratis kost og losji for frivillige - tilbring dagene med å kose med katter

Her er drømmejobben for alle katteelskere der ute. På den greske øya Syros er det nå behov for frivillige som kan hjelpe til med å ta vare på kattene der. Og det beste av alt? Organisasjonen tilbyr gratis kost og losji, frokost og oppholdsutgifter for alle som blir der i minst en måned.

Jobben innebærer å tilbringe omtrent fem timer om dagen, fem dager i uken, med å mate, bade, leke og kose med katter som er reddet fra gata. Organisasjonen beskriver seg selv som en viktig del av Syros, særlig fordi den håndterer den store populasjonen av hjemløse katter gjennom omsorg og kjærlighet.

Syros Cats har eksistert siden begynnelsen av 1990-tallet og har tidligere samarbeidet med God's Little People Cat Rescue, som ble omtalt i Netflix-serien Cat People. Sammen har de to organisasjonene bidratt til å endre folks oppfatning av gatekatter og gjort Syros kjent internasjonalt.

Dessverre er søknadsfristen for 2026 allerede stengt på grunn av det høye antallet interesserte søkere, men nye søknader forventes å åpne til høsten for neste års sesong.

Er dette noe du kunne tenke deg å jobbe med?