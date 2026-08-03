Greske brannmenn bekjemper en stor skogbrann nordvest for Athen

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Forleden rapporterte vi om den nye «østfronten» av skogbranner som sprer seg over Europa, etter at branner brøt ut på Kreta og Peloponnes og kostet tre brannmenn livet. Nyheten kom kort tid etter de ødeleggende brannene i Spania og Frankrike, og midt i en fjerde hetebølge som gjør det ekstremt vanskeligere å få kontroll over brannene.

Nå oppdaterer Reuters oss om brannene i Hellas, der 400 brannmenn og 21 fly kjemper mot en stor skogbrann nordvest for Athen for fjerde dag på rad. Sterke, uberegnelige vinder driver flammene gjennom furuskog, jordbruksland og nærliggende tettsteder, noe som – i likhet med situasjonen i andre land – tvinger frem evakueringer både på land og til sjøs.

To besetningsmedlemmer omkom da et brannslokkingshelikopter styrtet nær Psatha etter en kollisjon i luften med et annet helikopter, mens Hellas fortsatt er i sjokk etter de nevnte dødsfallene. Landets innsats er under press både på grunn av værforhold og infrastrukturproblemer, ettersom vindene har hindret noen vannbombefly i å hente sjøvann, mannskapene allerede er utmattede, og defekte kraftledninger blir pekt ut som en hovedårsak til de nylige brannene.