Greta Gerwig er i den tidlige forproduksjonsfasen av sin Narnia-krønikenserie for Netflix.

HQ

Greta Gerwigs Barbie vant kanskje ikke Oscar-utdelingen, men fjorårets mest innbringende film har gjort navnet hennes enda større enn det var før. Gerwig er i ferd med å bli en av de største regissørene i Hollywood, og hun har flere andre prosjekter som holder henne opptatt.

Et av disse prosjektene er en serie om Narnia-krønikene for Netflix. I likhet med One Piece og Avatar: The Last Airbender har Netflix gjort det til en vane å kjøpe opp store IP-er for å tiltrekke seg flere seere. Så langt ser strategien ut til å fungere, og med et stort navn som Gerwig bak kameraet er det mulig at serien også kan bli ganske bra.

Som Deadline rapporterer, er Narnia-serien for øyeblikket i forproduksjon, så det er mulig det vil ta en stund før vi ser noe vesentlig på serien. Gerwig snakket også litt om en Barbie-oppfølger, noe hun begynner å bli mer åpen for.

"Jeg avviser det ikke, jeg vil gjøre det", sa hun.