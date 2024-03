Greta Gerwig vurderer en oppfølger til Barbie

HQ

Barbie var en av fjorårets største snakkiser, men bortsett fra en Oscar-statuett for beste sang (What Was I Made For?) gikk filmen tomhendt fra helgens Oscar-utdeling. Greta Gerwig, som skrev og regisserte filmen, ser imidlertid ikke ut til å være misfornøyd med det og har allerede planer for dukkens fremtid. Gerwig har tidligere sagt at hun egentlig ikke så for seg å lage flere filmer om Barbie, men nå ser det ut til at hun har ombestemt seg. Dette er hva hun sa før:

"For øyeblikket er det alt jeg har. Jeg føler det på slutten av hver film, som om jeg aldri vil få en ny idé, og alt jeg noen gang har ønsket å gjøre, har jeg gjort. Jeg ønsker ikke å knuse noen andres drøm, men for meg er jeg helt på null akkurat nå."

Nå sier regissøren i stedet :

"Jeg avviser det ikke, jeg har lyst til å gjøre det."

