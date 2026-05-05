Greta Gerwigs første Narnia-film får kinopremiere i februar 2027

Etter at innspillingen nå er avsluttet og filmen ble nevnt i en nylig Netflix-artikkel om kommende teaser, begynte det å se ut som om Greta Gerwigs første The Chronicles of Narnia-film ville komme før utgangen av 2026. Dette vil imidlertid ikke være tilfelle.

I en Tudum-artikkel er det bekreftet at Narnia: The Magician's Nephew, som filmen heter, vil ha premiere tidlig i 2027, med kinopremiere fra 12. februar (med IMAX-premiere) og Netflix-premiere 2. april.

Når vi snakker om hva denne filmen vil tilby, forklarer den nåværende synopsis for prosjektet: "Den Oscar-nominerte filmskaperen Greta Gerwig bringer C. S. Lewis' elskede fortelling The Magician's Nephew til lerretet for første gang i et storslått eventyr som inviterer drømmere i alle aldre til å oppleve skapelsen av Narnia."

Gleder du deg til Gerwigs første Narnia-film?