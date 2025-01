Greta Gerwigs Narnia bryter Netflix-regler og får full kinolansering

Netflix' The Chronicles of Narnia blir tatt på alvor hos strømmetjenesten, som for første gang planlegger en full kinolansering av en film, lenge før den kommer ut på strømmeplattformen.

Dette er ikke en Glass Onion-sak, da Puck News rapporterer at Greta Gerwig har klart å få sin Narnia-film en 4-ukers periode på kino, med mer enn 1000 IMAX-skjermer som er klargjort for filmens premiere i julen 2026.

Netflix har satt opp filmer på kino før, men vanligvis når dette skjer, er det bare for en veldig kort periode. Glassløk hadde en svært begrenset kinopremiere på én uke før den havnet på strømmetjenesten. Vi får se om publikum er villige til å betale kinobilletten for å se den nye versjonen av Narnia som Gerwig har kokt sammen.