Greta Thunberg anklager Israel for "kidnapping" etter at båten på vei til Gaza ble avskjært

Siste nytt om Israel og Palestina . Den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg hevder at israelske styrker "kidnappet" henne og andre aktivister i internasjonalt farvann etter at veldedighetsfartøyet deres, som forsøkte å bryte blokaden av Gaza, ble beslaglagt.

I en tale på Paris lufthavn etter deportasjonen insisterte hun på at gruppen ikke brøt noen lover, og krevde at de gjenværende fangene ble løslatt. "Jeg var veldig tydelig i mitt vitnemål om at vi ble kidnappet i internasjonalt farvann og ført inn i Israel mot vår egen vilje."