Greta Thunberg arrestert i henhold til terrorloven i London, sier kampanjegruppe

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg ble arrestert i London tirsdag under en pro-palestinsk demonstrasjon, ifølge kampanjegruppen Defend Our Juries.

Ifølge gruppen ble Thunberg arrestert i henhold til den britiske terrorloven etter å ha holdt en plakat som uttrykte støtte til fanger knyttet til Palestine Action, en organisasjon som er forbudt av den britiske regjeringen.

City of London Police bekreftet at to personer ble arrestert for å ha kastet rød maling på en bygning, og senere ble en 22 år gammel kvinne arrestert for å ha vist et skilt til støtte for en forbudt gruppe. Politiet oppga ikke navnet til Thunberg, men Defend Our Juries sa at det var hun som ble arrestert.

Kampanjegruppen sa at protesten var rettet mot en bygning som brukes av et forsikringsselskap som de hevder leverer tjenester til den britiske delen av det israelske forsvarsfirmaet Elbit Systems.

Politiets talsperson i en uttalelse:

"En liten stund senere kom også en 22 år gammel kvinne til stedet. Hun er arrestert for å ha vist en gjenstand (i dette tilfellet en plakat) til støtte for en forbudt organisasjon (i dette tilfellet Palestine Action) i strid med paragraf 13 i Terrorism Act 2000."