Greta Thunberg løslatt mot kausjon etter å ha blitt arrestert under en pro-palestinsk demonstrasjon i London

Den svenske aktivisten Greta Thunberg ble tirsdag løslatt mot kausjon etter å ha blitt arrestert under en pro-palestinsk demonstrasjon i London, opplyser politiet.

Thunberg (22) ble arrestert i henhold til den britiske terrorloven etter å ha holdt en plakat med teksten "Jeg støtter Palestine Action-fangene. Jeg er imot folkemord." Den britiske regjeringen har forbudt Palestine Action som en terrororganisasjon.

Løslatt mot kausjon frem til mars

City of London Police opplyser at Thunberg senere ble løslatt mot kausjon frem til mars. To andre personer ble også arrestert tidligere på dagen, mistenkt for skadeverk etter at det ble kastet rød maling på en bygning.

Kampanjegruppen Prisoners for Palestine sa at protesten var rettet mot kontorer som brukes av et forsikringsselskap som de hevder leverer tjenester til den britiske delen av det israelske forsvarsselskapet Elbit Systems. Forsikringsselskapet ga ingen umiddelbar kommentar.

Thunberg ble kjent som klimaaktivist i 2018 og har siden den gang deltatt i en rekke internasjonale protester. I fjor ble hun frikjent for en forbrytelse mot offentlig orden i Storbritannia i forbindelse med en annen demonstrasjon.