Greta Thunberg ønsket velkommen til Aten etter utvisning fra Israel Den svenske aktivisten ble møtt av tilhengere etter å ha blitt utvist sammen med andre aktivister som forsøkte å levere nødhjelp til Gaza.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Greta Thunberg ankom Aten til stor jubel fra pro-palestinske demonstranter etter å ha blitt deportert av Israel sammen med hundrevis av aktivister som forsøkte å nå Gaza sjøveien. Gruppen, som var en del av en humanitær flotilje, anklaget israelske styrker for mishandling under interneringen, noe den israelske regjeringen på det sterkeste benekter. I sin tale på flyplassen fokuserte Thunberg på den humanitære krisen i Gaza, og sa at globale institusjoner hadde unnlatt å handle. Israel beskrev flotiljen som et politisk stunt til fordel for Hamas, mens utenriksministerier over hele Europa bekreftet at deres statsborgere var trygt tilbake. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!