Greta Thunbergs Gaza-flåte sier at den har blitt truffet av en drone nummer to Arrangørene hevder at angrepet var rettet mot et britiskflagget fartøy.

HQ I går hevdet flotiljen at en av deres viktigste båter ble truffet av en drone, noe som forårsaket brann på hoveddekket. Nå sier flotiljen at en av båtene deres ble truffet av en drone mens de lå til kai i en tunisisk havn, den andre hendelsen av denne typen. Tunisiske myndigheter har tidligere avvist rapporter om et tidligere angrep, men forholder seg fortsatt tause om den siste påstanden. Arrangørene beskyldte Israel for å stå bak angrepet, uten at dette er offisielt bekreftet. Fartøyet ble påført synlige brannskader, men alle passasjerer og mannskap kom uskadd fra angrepet. Flotiljen, som støttes av internasjonale aktivister, insisterer på at den vil fortsette sitt oppdrag med å levere nødhjelp til Gaza til tross for gjentatte tilbakeslag. Hvis du er interessert, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go! Greta Thunberg reiser til Gaza for å levere humanitær hjelp (2. juni 2025) // Shutterstock