Greta Thunbergs Gaza-flåte sier den har blitt truffet av en drone

HQ

Dette er ikke Greta Thunbergs første tur til Gaza. Hun reiste dit for noen måneder siden, da israelske styrker avskar henne og sendte henne tilbake til Europa. Nå har hun lagt ut på en ny reise til enklaven. Denne gangen hevder flotiljen at en av deres viktigste båter ble truffet av en drone, noe som forårsaket en brann på hoveddekket. Fartøyet, som hadde en liten gruppe passasjerer om bord, deriblant Thunberg, kom ikke til skade, og mannskapet fikk raskt kontroll over brannen. Tunisiske myndigheter benektet imidlertid at det hadde funnet sted noe angrep utenfra, og sa at brannen startet om bord. Flotiljen, som har som mål å utfordre Israels mangeårige sjøblokade av Gaza, har møtt flere hindringer på sin ferd, blant annet tidligere inngripen fra israelske styrker. Hva synes du om hendelsen?