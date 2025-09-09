Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Greta Thunbergs Gaza-flåte sier den har blitt truffet av en drone

Tunisia avviser imidlertid påstandene.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Dette er ikke Greta Thunbergs første tur til Gaza. Hun reiste dit for noen måneder siden, da israelske styrker avskar henne og sendte henne tilbake til Europa. Nå har hun lagt ut på en ny reise til enklaven. Denne gangen hevder flotiljen at en av deres viktigste båter ble truffet av en drone, noe som forårsaket en brann på hoveddekket. Fartøyet, som hadde en liten gruppe passasjerer om bord, deriblant Thunberg, kom ikke til skade, og mannskapet fikk raskt kontroll over brannen. Tunisiske myndigheter benektet imidlertid at det hadde funnet sted noe angrep utenfra, og sa at brannen startet om bord. Flotiljen, som har som mål å utfordre Israels mangeårige sjøblokade av Gaza, har møtt flere hindringer på sin ferd, blant annet tidligere inngripen fra israelske styrker. Hva synes du om hendelsen?

Greta Thunbergs Gaza-flåte sier den har blitt truffet av en drone
Greta Thunberg reiser til Gaza for å levere humanitær hjelp (2. juni 2025) // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterIsraelPalestina


Loading next content