Greta Thunbergs Gaza-flotilje slo an med Abba-hits

HQ Greta Thunbergs Gaza-flotilje har skapt overskrifter en god stund. Nå har den gjort det igjen. Denne gangen etter å ha støtt på et nytt hinder utenfor Hellas: Abba. "Lay All Your Love On Me" av det svenske popbandet Abba (et mulig nikk til Greta Thunbergs nasjonalitet) runget over høyttalerne på flere av flotiljens fartøyer. "Vi er vitne til disse psykologiske operasjonene på nært hold, akkurat nå, men vi lar oss ikke skremme", sier Global Sumud Flotilla i en uttalelse. Deretter sa Yasemin Acar, et medlem av flotiljen, i en video: "De forstyrrer radioen vår. Vi vet ikke hvor lyden kommer fra, men andre fartøy opplever det samme." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se mer i videoen nedenfor eller via følgende lenke. Go!