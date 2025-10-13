LIVE
HQ
logo hd live | Little Nightmares 3
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      Sport

      Gretchen Walsh slår sin egen verdensrekord på 50 meter butterfly under VM i svømming 2025

      Gretchen Walsh har allerede tre ganger slått en rekord som har stått urørt siden 2009.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Gretchen Walsh, 22 år gammel amerikansk svømmer, fortsetter sin rekordkarriere ved å overgå sin egen rekord på 50 meter butterfly. Hun kom i mål på 23,72s, to tiendedeler av et sekund mindre enn i svømmemesterskapet i Budapest i desember 2024, der hun slo en rekord som hadde stått urørt i 15 år (23,94, ned fra Therese Alshammars tid på 24,38 i 2009).

      Walsh, som er innehaver av seks verdensrekorder, inkludert 100 m butterfly, og som vant to gullmedaljer og to sølvmedaljer i Paris 2024, oppnådde den nye verdensrekorden under VM i svømming i Carmel i USA, der hun vant en bonus på 10 000 dollar for å slå rekorden, ifølge Olympics.com.

      Walsh sier at det ligger mye tankevirksomhet bak en svømmetur for å gjøre hver eneste detalj perfekt, slik at alt fungerer som det skal for å oppnå den korteste tiden. "Jeg følte meg trygg på å gjøre min normale rutine, og jeg sørget bare for at jeg virkelig la mye kraft og innsats i hvert eneste svømmetak. Det er bare ikke så mange i et slikt løp, sier hun.

      Walsh vant gull på 50 meter butterfly, 100 meter butterfly og 100 meter medley. Hun leder sammenlagtrankingen etter sesongens første turnering

      Gretchen Walsh slår sin egen verdensrekord på 50 meter butterfly under VM i svømming 2025
      Dean Mouhtaropoulos / Olympics.com

      Dette innlegget er kategorisert under:

      Sport


      Loading next content