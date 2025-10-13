Gretchen Walsh slår sin egen verdensrekord på 50 meter butterfly under VM i svømming 2025

HQ

Gretchen Walsh, 22 år gammel amerikansk svømmer, fortsetter sin rekordkarriere ved å overgå sin egen rekord på 50 meter butterfly. Hun kom i mål på 23,72s, to tiendedeler av et sekund mindre enn i svømmemesterskapet i Budapest i desember 2024, der hun slo en rekord som hadde stått urørt i 15 år (23,94, ned fra Therese Alshammars tid på 24,38 i 2009).

Walsh, som er innehaver av seks verdensrekorder, inkludert 100 m butterfly, og som vant to gullmedaljer og to sølvmedaljer i Paris 2024, oppnådde den nye verdensrekorden under VM i svømming i Carmel i USA, der hun vant en bonus på 10 000 dollar for å slå rekorden, ifølge Olympics.com.

Walsh sier at det ligger mye tankevirksomhet bak en svømmetur for å gjøre hver eneste detalj perfekt, slik at alt fungerer som det skal for å oppnå den korteste tiden. "Jeg følte meg trygg på å gjøre min normale rutine, og jeg sørget bare for at jeg virkelig la mye kraft og innsats i hvert eneste svømmetak. Det er bare ikke så mange i et slikt løp, sier hun.

Walsh vant gull på 50 meter butterfly, 100 meter butterfly og 100 meter medley. Hun leder sammenlagtrankingen etter sesongens første turnering