Gretchen Walshs enestående løp i svømmemesterskapet 2024: slo 11 verdensrekorder i ett og samme mesterskap

HQ

Gretchen Walsh, amerikansk konkurransesvømmer født i Tennessee i 2003, har over et dusin gullmedaljer i svømmemesterskap, samt to gull og to sølv i OL i Paris, og har slått over et dusin verdensrekorder ... elleve av dem i ett og samme mesterskap.

Det var under VM i akvatisk svømming (25 m) i Budapest i 2024, en konkurranse i et 25-metersbasseng (kortere enn de vanlige 50 meterne som brukes i OL). 21-åringen har slått 11 verdensrekorder, hvorav 9 individuelle, i løpet av det seks dager lange mesterskapet.

Det antas at dette er det største antallet verdensrekorder som noensinne er slått i en enkelt konkurranse i konkurransesvømmingens historie. Den forrige individuelle rekorden ble satt av Mark Spitz under OL i München i 1972 (sju rekorder), og i VM slo Michael Phelps fem verdensrekorder i Barcelona i 2003.

Utover "anekdoten" om hvem som har slått flest verdensrekorder i ett enkelt løp, har Walsh slått rekorder på 50 m og 100 m frisvømming, 50 m og 100 m butterfly, 100 m individuell medley og 4x100 m frisvømming og medleystafett, som rapportert av NBC.

Hun var imidlertid ikke den eneste som slo rekorder. Summer McIntosh bidro også til de 30 verdensrekordene under mesterskapet. McIntosh, en kanadisk svømmer som bare er 18 år gammel, har blitt valgt av World Aquatics som verdens beste kvinnelige svømmer i 2024, og vant tre gullmedaljer i Paris.