Greyhound-oppfølger bekreftet å være i arbeid

HQ

For de av dere som likte krigsfilmen Greyhound, kan vi nå bekrefte at Tom Hanks vil gjenta sin rolle som kaptein Krause i en oppfølger. Dette er bekreftet av Deadline, som rapporterer at den nye filmen vil ta oss med både til strendene i Normandie og over de enorme, glitrende slagmarkene i Stillehavet.

Hanks har selv begynt å jobbe med manuset, og Greyhound 2 forventes å starte innspillingen tidlig neste år. Deadline skriver :

"Det neste kapittelet i Greyhound-sagaen vil følge Krause og Greyhound-mannskapet fra strendene i Normandie til havet i Stillehavet, der de bidrar til å snu krigens gang."

Aaron Schneider og Gary Goetzman er igjen om bord som henholdsvis regissør og produsent, og flere av de opprinnelige skuespillerne er angivelig i samtaler om å komme tilbake.

Likte du Greyhound - og gleder du deg til denne oppfølgeren?