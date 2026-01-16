Grid Legends lanseres på Nintendo Switch 2 i slutten av måneden

HQ

På grunn av en periode med middels suksess i det siste har utvikleren Codemasters tilsynelatende blitt degradert til bare å lage EAs F1-spillserie. Før dette ble tilfelle, leverte studioet noen få andre alternativer, som det kommersielt mislykkede EA Sports WRC og Grid Legends før det.

Arkade-racingtittelen ankom i februar 2022 og fant middels suksess. Det var opprinnelig tilgjengelig på PC, PlayStation og Xbox-enheter, men tok aldri steget over til Nintendo-systemer, selv om dette er i ferd med å endre seg.

Det er bekreftet at Grid Legends kommer til Nintendo Switch 2 i slutten av januar. Lanseringen på hybridetterfølgerplattformen 29. januar, dette vil være Deluxe Edition av spillet som inkluderer all den lanserte DLC, på toppen av en rekke ytelsesalternativer, for eksempel Graphics og Performance moduser for grafikk og Balanced og Battery Saver moduser for når du spiller håndholdt.

Ser vi på prisen på spillet, vil det bli solgt for £ 24.99 / € 29.99.