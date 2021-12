Grid Legends-coveret offisielt presentert

HQ

Nylig ble det annonsert at Grid Legends, det seneste racingspillet fra britiske Codemasters, skal slippes den 25. februar til PC, PlayStation 4/5, Xbox One og Xbox Series. Racingtittelen tilbyr både en kampanje og flerspillermodus online samt verktøy for å skape egne utfordringer å konkurrere i.

Nå har vi også fått se det offisielle coveret, som avslører at det har støtte for Smart Delivery på Xbox. Dette innebærer at du fritt kan flytte mellom Xbox One, Xbox One X og Xbox Series med den samme lagringsfilen og automatisk få den beste versjonen tilgjengelig. Det vil også være gratis å oppgradere fra PlayStation 4 til PlayStation 5, men vi har ingen detaljer om nøyaktig hvordan dette fungerer ennå.

Sjekk ut coveret nedenfor.