Griezmann ber Atleti-fansen om unnskyldning for at han dro til Barcelona: "Jeg var veldig ung, jeg gjorde en feil"

Antoine Griezmann, den 34 år gamle franske spissen, spilte sin siste kamp med Atlético de Madrid på søndag, en 1-0-seier over Girona, og han mottok en hyllest da han tok farvel som klubblegende og toppscorer i Atletis historie.

Griezmann spilte fem sesonger mellom 2014 og 2019, dro til Barcelona i to sesonger, og kom tilbake sommeren 2021 for fem nye sesonger før han i 2026 forlot klubben til fordel for Orlando City i MLS.

I hyllesten på Metropolitano Stadium ba en emosjonell Griezmann fansen om unnskyldning for sitt "forræderi" den gang. "Jeg var ikke klar over hvor mye kjærlighet jeg hadde der, jeg var veldig ung, og vel, jeg gjorde en feil, jeg ombestemte meg, og vi gjorde alt for å komme tilbake hit og nyte det igjen".

Ironisk nok vant Griezmann aldri ligatittelen: Barcelona vant flere sesonger der Griezmann var i Atleti, men ingen med Griezmann på laget. Faktisk vant Atlético de Madrid ligaen i 2020/21, deres siste tittel... Griezmanns største klubbtrofé var UEFA Europa League i 2017/18. "Jeg vant ikke La Liga eller UCL, men kjærligheten din er det som betyr noe", la Griezmann til.