Grigor Dimitrov dominerer Mpetshi Perricard i en vellykket retur fra skade

Grigor Dimitrov gjorde suksess da han vendte tilbake til tennisbanene i Paris Masters, 14 uker etter at han måtte trekke seg fra Wimbledon på grunn av en brystmuskelskade. Han slo hjemmefavoritten Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(5), 6-1, etter å ha reddet tre breakballer og brutt franskmannen tre ganger.

"Det har aldri skjedd meg, så jeg tror jeg fortsatt prøver å forstå at jeg har vært borte fra banen hele tiden", sa bulgareren om sin triumferende avgang etter en lang skade. "Jeg tror at uansett om jeg hadde vunnet eller tapt i kveld, ville jeg fortsatt følt at jeg hadde gitt alt jeg hadde. Det er selvfølgelig veldig vanskelig å tilpasse seg, spesielt når man spiller mot en spiller som ham. Du må være oppmerksom hele tiden og holde fokus."

Dimitrov, 34 år gammel, har forlenget sin utmerkede statistikk i Paris Masters (25 seire, 12 tap) og er nær ved å nå Tomas Berdych (27) og Boris Becker (29) som spilleren med flest seire i den franske turneringen (bare bak en uoppnåelig Djokovic, som har vunnet turneringen syv ganger).

Hans neste kamp i 32-delsfinalen blir mot Daniil Medvedev eller Jaume Munar på onsdag.