Grigor Dimitrov er tilbake på tennisbanen i ettermiddag, etter at han trakk seg fra Wimbledon mot Sinner

Grigor Dimitrov spiller 64-delsfinale mot Giovanni Mpetshi Perricard i ettermiddag (tidligst kl. 19:00 CET, 18:00 BST) i sin første tenniskamp siden den hjerteskjærende skaden i Wimbledons åttendedelsfinale, der han var svært nær ved å slå Jannik Sinner, men måtte trekke seg på grunn av en brystmuskelskade.

Sinner vant turneringen og slo Carlos Alcaraz i finalen, men historien var nær ved å endre seg, da bulgareren ledet 6-3, 7-5 i de to første settene. Han ga seg da det sto 2-2 i tredje sett, og Sinner gikk automatisk videre til kvartfinalen. "Jeg tar ikke dette som en seier i det hele tatt, sa italieneren.

14 uker senere gjør Dimitrov comeback i Paris Masters, der han nådde finalen i 2023, årets siste store turnering før ATP Finals (der Dimitrov ikke har noen sjanse til å kvalifisere seg). Han innrømmet at hovedmålet hans er å "komme tilbake for fullt neste år, men det er en stor utfordring for meg akkurat nå å se hvordan kroppen vil reagere" (via ATP Tour).

"Det er mange gode og blandede følelser, men det er fint å være tilbake med gutta og begynne å utfordre hverandre igjen, sa Dimitrov, og innrømmet at han prøver å holde det enkelt i sin retur. Han møter den lokale favoritten Perricard i 64-delsfinalen. Vinner han, møter han Jaume Munar eller Daniil Medvedev.