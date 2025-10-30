Grigor Dimitrov trekker seg fra Paris Masters, men føler seg stolt over å kunne vurdere tilstanden sin: "Det var riktig tidspunkt å stoppe"

HQ

Grigor Dimitrovs retur til tennisbanene ble kort med kun én kamp. Til tross for at han vant sin første rundekamp mot hjemmefavoritten Giovanni Mpetshi Perricard, hans første kamp siden brystskaden i Wimbledon, bestemte han seg for å trekke seg før kampen i andre runde mot Daniil Medvedev, som var planlagt onsdag ettermiddag.

Dimitrov tilbrakte tre måneder på sidelinjen. Det er allerede bemerkelsesverdig at han var i stand til å spille i Paris, årets siste store ATP-turnering før finalen (der han ikke kvalifiserte seg). Den 34 år gamle bulgareren uttrykker selv at han er "stolt over å kunne vurdere min tilstand og bevise at min og lagets innsats er i riktig retning".

"Etter å ha konkurrert i noen dager, følte jeg at det var riktig tidspunkt å stoppe", skrev han på Instagram. "Gleder meg til utfordringene og mulighetene 2026 vil bringe!".

Dette betyr at Daniil Medvedev står over andre runde og møter Lorenzo Sonego (som slo landsmannen Lorenzo Musetti) i åttendedelsfinalen, med Davidovich eller Zverev som mulige kvartfinalemotstandere.