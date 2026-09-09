Grinchen, Sesamstien og « The Cat in the Hat: En nærmere titt på Outright Games’ høstutvalg

Selv om det finnes mange videospill som i utgangspunktet er laget for å passe perfekt for et yngre publikum eller en bredere målgruppe – med 3D-plattformspill som noen av de beste eksemplene – er det bare et fåtall prosjekter som er laget spesielt for barn. En stor del av disse kommer fra Outright Games, en utgiver/utvikler som samarbeider med kjente merkevarer for å skape temabaserte, interaktive produkter i en rekke sjangre.

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Vanligvis lanserer Outright nye titler gjennom hele året, men selskapet tenker på samme måte som mange andre videospillselskaper, nemlig at høsten er den rette tiden for å lansere nye opplevelser for å dra nytte av den forestående jule- og høytidsperioden. Når det gjelder 2026, har Outright fire lanseringer på programmet, fra september til november, og jeg har sett de fleste av disse i aksjon under en nylig tur til Tyskland for Gamescom.

For å være tydelig: Jeg har sett tre av disse spillene i aksjon, da jeg følte at «Hasbro Games Junior Collection» sier nok «på esken» til at jeg kan danne meg et godt inntrykk av hva dette prosjektet har å tilby. Kort sagt: Hvis du ønsker å kunne spille en digital versjon av Monopol, Cluedo, The Game eller Life sammen med et barn – spesielt den mer tilgjengelige Junior-varianten av brettspillene – så er dette tittelen for deg.

Uansett, i likhet med de andre, la oss starte med « The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem.

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The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem gir gjemsel en «Mario Party»-vri

Hele premisset for dette spillet er å tilby en plattform der flere spillere kan samles for å leke gjemsel og også nyte noen tullete minispill i stil med «Mario Party». Handlingen utspiller seg i hovedhuset fra historien om «The Cat in the Hat», hvor spillerne velger en av en håndfull bestemte figurer (Thing 1, Sally, Conrad – du skjønner tegningen) og deretter utforsker huset sett fra siden for å finne den rampete, skjulte «Cat in the Hat». Du vandrer rundt i rommene og følger et «varmt og kaldt»-kompass helt til du kommer i nærheten av «The Cat in the Hat», samhandler med noen gjenstander i rommet – alt dette inntil katten dukker opp, noe som fører til en lek der den spilleren som fanger katten, får et poeng. Spilleren som fant katten i utgangspunktet, sikrer seg også et poeng, og premisset for denne spillmodusen er å tjene totalt åtte poeng for å «vinne».

Men det er mer å legge til i denne ligningen. For det første: Når katten blir fanget, blir spillerne ført inn i et festmiljø der «fangeren» får velge minispillet gruppen skal spille mellom rundene med gjemsel. Dette kan være en modus i stil med «Hungry Hippos», der du må føre gjenstander inn i målet ditt, en labyrint der du må lede en ball gjennom nivåer fulle av farer og hindringer – listen er lang. Hvert minispill er utformet for å være ganske enkelt og lett å lære seg, og er vanligvis over på et blunk, før spillerne føres tilbake til gjemselelementet og syklusen starter på nytt.

«Cat in the Hat: Rainy Mayhem» har tilpassbare modusalternativer som lar spillerne justere parametrene for vinnende poengsum og lignende. På samme måte kan du spille de opplåste minispillene fra hovedmenyen, og du kan til og med lese hele den innlesede utgaven av selve boka «The Cat in the Hat» av Dr. Seuss. I bunn og grunn er dette en komplett og sjarmerende «The Cat in the Hat»-opplevelse for de som ønsker å underholde små barn i en time eller så av gangen.

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Sesame Street: Friends & Fun ser ut til å bli en «min første» livssimulator

Neste på listen var Sesame Street: Friends & Fun, som jeg ville finne det vanskelig å betrakte som noe annet enn en «min første» livssimulator. Hele poenget med dette spillet er å slippe spillerne inn i en utforskbar versjon av Sesame Street, der én til to spillere får ta kontroll over sin egen skapte karakter og deretter slippes løs og får lov til å... vel, gjøre akkurat det de vil.

Det er en hovedhistorie i kjernen av spillet som dreier seg om å gjøre Sesamgaten klar til en kommende festival – en oppgave der spillerne må samarbeide med ikoniske figurer (som ofte har stemmer fra de virkelige skuespillerne) for å krysse av en rekke oppgaver. Men du kan også legge dette til side, og i stedet bare dra ut på eventyr og utforske, samhandle med nesten alt du ser i verden, fullføre sidemissjoner og minispill, samt lete etter samleobjekter.

Poenget er at det egentlig ikke finnes noen fast måte å spille «Sesame Street: Friends & Fun» på, og det ser ut til å være sjarmen ved dette prosjektet. Det er designet for å gi spillerne friheten til å skape sin egen opplevelse, og det kan være alt fra å dekorere soverommet sitt, lete etter samleobjekter i form av lekeender, hjelpe Big Bird, Elmo eller The Count med problemene deres – listen er lang. I motsetning til « The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem, som takket være sin partyspill-tilnærming til tider kan være ganske morsomt også for foreldre og eldre spillere, er «Sesame Street: Friends & Fun» virkelig skreddersydd for mye yngre spillere og gir dem verktøyene og friheten til å oppleve og lære underveis. Så betrakt dette som en tittel for de som bare ønsker å prøve seg litt i spillverdenen.

The Grinch 2: Saving Christmas er en ganske ambisiøs oppfølger til et 3D-plattformspill

For noen år siden anmeldte jeg faktisk The Grinch: Christmas Adventures, og selv om jeg på den tiden kunne sette pris på hva spillet hadde å tilby, hindret den ganske rigide 2,5D-designfilosofien spillet i å nå sitt fulle potensial. Nå er vi i dag, og vi har The Grinch 2: Saving Christmas, en oppfølger i form av et 3D-plattformspill som føles mye nærmere et Super Mario eller til og med et SpongeBob SquarePants-plattformspill utviklet av Purple Lamp.

Denne oppfølgeren handler – som navnet antyder – om at Grinchen vender tilbake til Whoville for å redde julen. Dette målet oppnås ved å fullføre en rekke unike nivåer, der den grunnleggende 3D-plattformspillfilosofien er til stede, om enn i en mer rudimentær form for å imøtekomme den yngre målgruppen. Tenk deg begrensede, utfordrende plattformoppgaver, fullstendig fravær av kamp, en rekke samleobjekter å hente inn og power-ups å finne for å forbedre spillopplevelsen.

Igjen, mye av dette er akkurat slik man forventer av et 3D-plattformspill, bortsett fra at nivådesignet er strammere og mindre komplekst, slik at spilleren enkelt kan navigere seg gjennom det fra start til slutt. Det finnes fortsatt noen sporadiske sidemål og utfordringer å ta fatt på, vanligvis for å skaffe seg et samleobjekt som ligger utenfor rekkevidde, og disse viste seg å være litt krevende, hovedsakelig fordi kontrollene er litt stive og ufleksible. De fungerer, uten tvil. Men sammenlignet med et Super Mario-spill mangler de den finessen og kontrollen man ellers ønsker for å klare vanskelige oppgaver. Riktignok vil disse kontrollene være mer enn tilstrekkelige for målgruppen dette spillet spesielt retter seg mot.

Så med disse tre (vel… fire) spillene i tankene ser det ut til at Outright tilbyr et bredt høstutvalg, ideelt for de aller yngste spillerne i tilfellet «Sesame Street: Friends & Fun», for litt eldre barn med «The Grinch 2: Saving Christmas», og deretter for familier med « The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem.

Når det gjelder lanseringsdatoene for de enkelte spillene, kommer «The Grinch 2: Saving Christmas» ut 18. september, «Sesame Street: Friends & Fun» 9. oktober, « The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem 30. oktober og «Hasbro Games Junior Collection» 6. november. Alle fire spillene vil være tilgjengelige på PC og konsollplattformer (PlayStation, Xbox og Nintendo Switch).