Grindr kårer Pedro Pascal til årets heteste mann

Hvert år på denne tiden av året ser vi publikasjoner og selskaper som lager tilbakeblikk eller utpakkede systemer som oppsummerer året som gikk, mens andre rett og slett kårer sine favoritter i en liste over kategorier. I videospillverdenen er det gjerne The Game Awards og andre prisutdelinger som gjelder, men datingsiden Grindr har en annen tilnærming.

Den årlige Grindr Unwrapped har kommet, og i den får vi vite en hel masse om en samling av avstemte segmenter blant LGBTQ+-samfunnet, inkludert hvem som har blitt kalt Hottest Man of the Year. Den prisen har gått til Gladiator II og snart Mr. Fantastic selv, Pedro Pascal, og ærlig talt er det vanskelig å bestride det. Skuespilleren slo ut Jonathan Bailey, Bad Bunny, Travis Kelce og Jeremy Allen White for å vinne prisen.

Når det gjelder de andre kategoriene, spenner dette fra mer grunnleggende ting som Most Roamed to Destination (som var New York City) til Gayme of the Year som gikk til Dress to Impress av alle ting, og slo ut The Last of Us: Part II Remastered, Baldur's Gate III, Dead by Daylight, og Final Fantasy VII: Rebirth (en interessant samling for å si det mildt). Det var også en hel rekke betydelig mer utuktige kategorier, som hvis du er interessert i å sjekke ut, kan du gå til Grindrs Unwrapped-side for å se mer.

